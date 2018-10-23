答應出遊就要陪睡？渣男闖房性侵嗆女同學裝清純

2018-10-23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女學生日前在網路上PO文指出自己差點被同班的男同學性侵，自己好不容易逃脫後生氣的傳了訊息質問男方，沒想到卻得到「你都和我一起出來旅遊了，為什麼還不讓老子睡？」，讓她氣到報警，並將對話截圖下來PO網，在網路上爆紅。

根據中媒報導，這名女學生表示，男同學頻邀她出遊，終於自己也答應跟他出去一次，但跟對方再三強調只是單純出去玩，不是同學朋友間傳的那樣因為曖昧所以兩人一起出遊，因為她對男方完全沒意思。而男方也答應，還說「就是搭個伙那麼簡單，肯定不會有歪想法」。沒想到出遊當天晚上，男方竟然偷了她的房卡，闖進她的房間意圖不軌，幾經抵抗後，她才擺脫男方逃脫出去。

成功逃離後，越想越氣的女學生傳了訊息問男方，狠狠斥責對方不要臉的行為，沒想到渣男毫無悔意，還嗆女學生根本是在「裝純」，骨子裡其實是「騷娘們」，「在學校天天穿吊帶、還紋身，妳是好貨才怪」、「穿吊帶的都是婊子，紋身的也一樣」，還認為，自己邀約女學生出遊，女方也答應，就表示女方願意和自己發生關係，嗆聲「妳都和我一起出來旅遊了，為什麼還不讓老子睡？」。

更可惡的是，渣男孩自己坦承「要不是想睡你，老子才不會願意跟你花這錢出來呢！」，威脅女學生馬上回來和自己發生關係，不然就把偷拍女方的照片發到同學的群組。可女學生不甘示弱，氣憤的報警處理，並將兩人的對話截圖PO出來，馬上引起網友關注並分享，也不禁讓人不寒而慄的感到，「答應出遊就等於可以做愛的想法」、「你穿成這樣活該被強姦」的想法在這個社會下還血淋淋的存在著。