法媒：中國間諜大規模滲透法政府和企業

法國《費加羅報》（Le Figaro）報導，有數千名法國官員、科學家、高級管理部門主管等深具影響力的人物成為中國間諜的目標。中國透過操作領英（LinkedIn）或Viadeo滲透到各個權力中心，企圖得取資料。圖為領英（LinkedIn）的Logo。（路透）

2018-10-23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國《費加羅報》（Le Figaro）報導，有數千名法國官員、科學家、高級管理部門主管等深具影響力的人物成為中國間諜的目標，中國透過操作社群平台滲透到各個權力中心，企圖得到資料。

綜合媒體報導，法國《費加羅報》23日的報導指出，法國對外安全總局（DGSE）和國內情報總局（DGSI）長期調查後預警，指中國的情報人員運用假身分，有意透過領英（LinkedIn）或Viadeo等商務社交網站物色各個領域圈的領袖或紅人，他們大多形象年輕、有才華、畢業於名校、社群關注度高。和這些富影響力的人搭上線後，中國情報人員會提供各種誘人的工作條件讓他們上鉤、保持聯繫，之後他們陸續提供照片、資料或留下轉帳紀錄，部分內容還涉及機密，這些證據都是中國情報人員日後制約他們的把柄。

《費加羅報》還指出，領英至少有500個情報人員操控的假帳號，目前被「挖掘」的人數高達4000多人，法國政府認為中國的行動威脅國家主權、也影響了法國的經濟。然針對法國媒體的披露和指控，中國外交部全盤否認。