胡志明後第一人 越共總書記阮富仲兼任國家主席

越南共產黨中央總書記阮富仲，今（23）日以99.8%得票率，正式兼任越南國家主席。（美聯社）

2018-10-23 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕越南共產黨中央總書記阮富仲，今（23）日以99.8%得票率，正式兼任越南國家主席，成為胡志明以來，第一位同時擔任這2個職位的人。

綜合外媒報導，在前國家主席陳大光於9月病逝後，阮富仲被提名出任越南國家元首，他也是唯一的候選人，等同結果已定。越南國會今日開議完成表決程序，正式確認阮富仲為新國家主席。

雖然國家主席僅是象徵性職位，為名義上對外的國家元首，但74歲的阮富仲將繼續擔任越共總書記，成為自1960年代末期革命領袖胡志明以來，第一位同時擔任這2個職位的人。

根據當局的說法，有477名國會議員投票支持，僅1票反對，獲得壓倒性勝利的阮富仲，週二在一場精心策畫的儀式上宣誓就職，「這是個非常巨大的榮譽，同時也是非常重大的責任」，他也坦承自己年事已高。

阮富仲在2011年成為越共總書記，2016年再度當選總書記，他上台後持續推動反腐，把十幾位前高官、銀行家以及高級幹部送進監獄，還有鎮壓政治異議人士。

新加坡東南亞研究所（ISEAS）訪問學者哈晃合（Ha Hoang Hop）認為，阮富仲在上任後，將會繼續與越南的兩大貿易夥伴─中國與美國維持好關係，並且不會傾向任何一方。