16歲少年飛6000公里求婚被拒 竟殺害女網友分屍

2018-10-23 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕住在俄羅斯東岸的16歲少年，透過網路認識一名住在莫斯科的16歲俄羅斯少女；少年疑似對這位少女一見鍾情，為了見她不惜搭機橫越大半個俄羅斯，但當少年向少女求婚時遭拒時，竟憤而將對方殺害，之後還將少女遺體分屍並棄置各處；直到2個月後莫斯科警方接獲少女失蹤的消息，介入調查才揭發這起慘案。

綜合媒體報導，這名兇殘的16歲俄羅斯少年基里爾‧沃爾斯基（Kirill Volsky）住在俄羅斯東岸的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，又稱伯力），日前他透過網路認識一位住在莫斯科，同樣16歲的少女克里斯蒂娜‧亨姆拉耶娃（Kristina Khamrayeva）；基里爾為了見女網友，他在今年8月間騙媽媽要去朋友家住，然後他用自己的存款買機票，從哈巴羅夫斯克搭機橫跨3900英里（約6276公里），飛了大半個俄羅斯後順利抵達莫斯科。

基里爾見到克里斯蒂娜後，謊稱來莫斯科是為了參加朋友的婚禮；他們見過幾次面，但基里爾不滿克里斯蒂娜沒有把所有時間花在他的身上，仍然跟其他的女性友人一同出去玩，之後基里爾向克里斯蒂娜求婚，希望能在他服完兵役後，2人能結婚生子；克里斯蒂娜拒絕了求婚的要求，結果基里爾一氣之下，竟在莫斯科的住處將克里斯蒂娜殺害，之後還將遺體肢解，分別棄屍在垃圾桶跟排水道。

克里斯蒂娜失蹤後，莫斯科警方對此進行大規模的搜索，最後循線發現基里爾涉有重嫌；一開始警方透過電話詢問他時，基里爾拒不承認犯行，直到莫斯科警方直接搭機抵達哈巴羅夫斯克對他進行測謊時，基里爾才坦承犯行，並全盤托出棄屍地點，但由於全案已經過約2個月，屍塊早已下落不明；基里爾現正在等候判決，他的母親要他承擔自己所作所為所造成的後果。