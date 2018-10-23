疑IS所為？伊拉克又傳汽車炸彈攻擊至少6死

2018-10-23 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克北部23日發生汽車炸彈爆炸事件，造成至少7死、30多人受傷，目前死傷人數仍持續竄升中。

綜合外媒報導，伊拉克北部的一處小鎮奎亞拉（Qayyara），23日一輛裝滿炸藥的車，在奎亞拉一處市場附近被引爆，造成數十位民眾受傷。

當地警方表示，最初死亡人數為4人，然而現在已達6人，然而由於多人在瀕死邊緣，所以傷亡人數應會持續上升。

雖然目前沒有證據是哪個組織所為，但當地官員推斷應是伊斯蘭國的恐怖攻擊，因為該組織時不時就會在當地綁架、殺戮平民或有炸彈攻擊。