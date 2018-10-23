賈伯斯用過的馬桶、吊燈... 美地方政府擬拍賣

2018-10-23 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）相當受人崇敬，今年3月賈伯斯年輕時的手寫履歷，才以大約17.5萬美元（新台幣510萬元）的高價售出，最近又傳出美國地方政府有意拍賣賈伯斯用過的馬桶、吊燈等物品。

綜合外電報導，蘋果公司創辦人賈伯斯1983年在加州伍德賽德（Woodside）購買了「傑克林別墅」（Jackling Estate），這幢別墅2011年被拆掉重建之前，伍德賽德市政府從中搶救出了大約150件物品，目前伍德賽德政府正在考慮是否將這些物品拿去拍賣。

被救出的150件物品當中，有馬桶、吊燈、茶匙、門把、溫控器等等，總共的價值預估為3萬285美元（約新台幣93.8萬元）。伍德賽德政府認為，當中最有價值的就是8吋大、被估僅有5美元（約新台幣155元）價值的黃銅製溫控器，因為它可能是賈伯斯創造蘋果產品的靈感之一。

「傑克林別墅」建造於1926年，賈伯斯1983年時購買並在此地居住到1990年代初，總共住了將近10年。2000年後賈伯斯有意將這幢別墅拆掉改建成具現代風格的建築，但由於別墅相當古老，改建的要求一直被當地文物保護組織反對，直到2011年，賈伯斯亡故前不久，「傑克林別墅」才正式拆掉重建，而伍德賽德救出的物品當中，大部分是在賈伯斯住進去之前就在別墅的陳設，陪伴了賈伯斯將近10年時光。