獄警專挑她「全裸搜身」 女大生崩潰自殺

2018-10-23 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名21歲女大生艾倫（Katie Allan）因為酒駕肇逃被判刑16個月，未料入獄服刑後，不僅被獄友欺負，女獄警也專挑她裸體搜身好多次，更曾警告換到更嚴厲的監獄服刑，讓艾倫負荷不了壓力，並說：「她像一塊肉一樣，任人宰割」，最終選擇自殺。

綜合外媒報導，去年艾倫酒駕撞到1名15歲的少年，但她並未停下查看而逃逸；今年2月她被判16個月有期徒刑，但入獄後卻遭到非人對待。艾倫的母親琳達（Linda）向英媒爆料，艾倫因為個性很溫順、不會反抗，讓她成為攻擊目標，「女獄警每次查訪時，幾乎都選中艾倫，要她裸體方便搜身」，她也被其他獄友欺負、威脅，種種壓力讓艾倫掉落約8成頭髮。

琳達憶述最後一次見到艾倫時，她看起來相當不安，身上有被毆打的痕跡，也說：「在監獄裡『她像一塊肉一樣，任人宰割』」；當時琳達鼓勵艾倫要向監獄人員報告，但艾倫說：「她也被監獄人員嚇壞」，因為她曾被警告要轉去更嚴厲的監獄服刑。

艾倫與琳達見面後，隔天被人發現自殺在牢房裡，也留下遺書說：「她很抱歉無法繼續（服刑）」，讓琳達家屬無法接受，決定向監獄提告。而蘇格蘭波爾蒙特監獄發言人（the Scottish Prison Service）回應：「在整起事故調查前，無法對艾倫小姐的死因做出進一步評論」。

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