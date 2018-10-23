柴油車款可能會燒起來！BMW再召回逾百萬輛

2018-10-23 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月初南韓發生BMW柴油車款的火燒車意外，BMW因此宣布召回南韓境內10.6萬輛柴油車、歐洲境內32.4萬輛柴油車。今日BMW又宣布，將召回全球超過100萬輛柴油車。

綜合外電報導，BMW今日宣布，由於部分柴油車款的排氣系統，存在「可能造成大火」的問題，將立刻召回全球超過100萬輛柴油車，累積8月初起已經陸續召回的柴油車，目前BMW已召回了大約160萬輛柴油車。

BMW目前尚未說明預計召回的車輛型號，僅表示有疑慮的車輛皆是在2010年8月至2017年8月間製造的。