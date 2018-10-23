華郵記者命案 土國總統要求引渡行凶者

土耳其總統艾爾段今晚在國會發表「爆炸性演說」，直指華郵記者哈紹吉是被預謀殺害，他的死是一起「政治殺戮」。（法新社）

2018-10-23 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，引發各國關注，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚在國會發表「爆炸性演說」，直指哈紹吉是被預謀殺害，他的死是一起「政治殺戮」。

艾爾段表示，沙國特務早在9月底就已經策劃謀殺哈紹吉，並有15名領袖人物特地飛到土耳其，事後哈紹吉就遇害了，且有沙國官員爆料，還有「當地合作者」一同協助處理哈紹吉的屍體，艾爾段要沙國揪出這「當地合作者」到底是誰。現在沙國宣稱已經逮捕到的18人，艾爾段強烈要求沙國，要把他們全部「引渡到土耳其伊斯坦堡受審」，還要找出背後真正的指使者。

艾爾段指出，沙國特務在哈紹吉死亡的前一天，曾到伊斯坦堡附近的森林地區進行搜查，且土耳其警方還在那裡發現了一輛屬於沙特領事館的廢棄汽車，研判是作為棄屍的車輛。

然而，目前雖傳出哈紹吉的殘骸在大使館花園內的井裡，但哈紹吉完整的屍體到現在都還沒找到，艾爾段說「這一切都是企圖隱藏的」。

艾爾段痛批沙國到目前為止對該事件「前後不一」的敘述，並表示「哈紹吉的死是一起政治殺戮」，土耳其當局正在考慮對這起謀殺案採取外交行動，並且不會對謀殺案保持沉默，會一直等待真相出爐。

據悉，今有消息指出，策劃謀殺哈紹吉的正是沙國王儲的資深顧問，並且是透過通訊軟體Skype，遠端操作領事館內的謀殺案。

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