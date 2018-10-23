印尼地震海嘯 大馬前副首相竟稱：LGBT招致天譴

馬來西亞前副首相、反對黨領袖阿邁德扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今（23）日在國會表示，印尼巴路地震和海嘯，就是因為LGBT活動而招致「天譴」。（法新社）

2018-10-23 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前副首相、反對黨領袖阿邁德扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今（23）日有關LGBT的發言引起爭議，他在國會表示，印尼巴路地震和海嘯，就是因為LGBT活動而招致「天譴」。

綜合外媒報導，阿邁德扎希說，他擔心馬國可能因LGBT活動而蒙受上蒼憤怒的後果，「我們知道印尼中蘇拉威西省巴路最近發生了地震和海嘯。據報導，當地有逾1000個居民涉及LGBT活動」，「巴路地震的後果是整個地區被破壞。這是上蒼的懲罰」。

阿邁德扎希詢問政府官員，該國宗教局改造同性戀、雙性戀和變性人的計畫是否成功，數據顯示，有逾1000名同性戀丶雙性戀及變性人參與了這項計劃，「我們需要確保馬來西亞及那些反對LGBT行為的人獲得上蒼的寬恕」。

馬國政府官員表示，施政重點應放在貪腐等緊迫問題上。馬國青年及體育部部長賽沙迪（Syed Saddiq Syed Abdul Rahman）反問阿邁德扎希，那些貪腐、偷走民眾財產的人，命運又會如何，「不會遭到天譴嗎？」

馬國婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙（Hannah Yeoh）也在推特指出，貪腐才是馬國「最大的社會病灶和不道德的活動」，而非LGBT。

上週五，阿邁德扎希被控45條罪名，包括27條洗錢罪名、8項受賄罪，以及10條背信罪。但他全盤否認罪嫌。