中共北大黨委書記郝平 竟接任北大校長

中共中央組織部今日宣布，北京大學校長將由原北大黨委書記郝平接任，北大黨委書記一職則由先前擔任山西高院院長的邱水平接任。（圖擷自澎湃新聞）

2018-10-23 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央組織部今日宣布，北京大學校長將由原北大黨委書記郝平接任，北大黨委書記一職則由先前擔任山西高院院長的邱水平接任。中媒報導也提及，3天內已有5所部屬高校換帥。

綜合中媒報導，63歲的林建華卸任北大校長，中共中央組織部今日宣布，由59歲的郝平接任北大建校120年以來第28任校長，與前幾任校長不同，郝平是學文科出身，且是從同一所大學的書記轉任校長，這樣的調動在中國的大學很罕見。郝平先前曾擔任北大副校長、黨委常委、北京外國語大學校長等職，2009年起則擔任教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任。

接任北大黨委書記的邱水平，先前也曾多年在北大教書和任職，並歷任北大團委副書記、團委書記、學生工作部部長等職，之後也擔任過朝陽區副區長、平谷區區長和區委書記等，去年初則是接任山西省高級人民法院院長、黨組書記。

剛卸任的林建華在今年北大校慶120週年致詞時，曾將鴻「鵠」之志唸成鴻「浩」之志，引起一片嘲諷，事後林發表公開道歉信，指自己在中學求學時遇上文革，過程艱困，並稱自己不是想為失誤辯護，而是想說「你們的校長並不是一個完美的人，也有缺點和不足，也會犯錯誤」。不過當時中共當局曾將網路流傳的畫面全面刪除，並換成修剪版，林建華的「鴻浩」口誤則被剪掉，引發小題大作的批評。

中媒報導也提及，3天內已有5所部屬高校換帥，包含曾任南京農業大學黨委副書記、中國藥科大學黨委書記、江蘇省教育廳副廳長、江蘇省委組織部副部長、常務部副部長的胡金波擔任南京大學黨委書記，原寧夏大學黨委書記金能明接任中國藥科帶學黨委書記，曾任南京大學黨委副書記的朱慶葆擔任江南大學黨委書記，曾任任中國農業大學常務副校長的李召虎擔任華中農業大學校長、黨委副書記。