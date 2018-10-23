美俄31年前簽中程核飛彈條約 為何川普要廢掉

2018-10-23 13:07

〔中央社〕美國總統川普表示，他打算退出1987年與俄羅斯簽訂的中程核飛彈條約，因為據稱俄羅斯違約加上中國擁有飛彈。許多分析家警告，這個冷戰時期建立的軍備控制系統現在受到威脅。

克里姆林宮說，他們遵守這項劃時代的條約並譴責川普有意退出。彭博與有線電視新聞網（CNN）整理了中程核飛彈條約的簽署背景，以及美國想要退出的原因和可能後果。

1.何謂中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）？

中程核飛彈條約是1987年12月由時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與最後一任蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，是美國與蘇聯關於軍備控制的重要協議。

在條約簽署前，國際軍備競賽激烈。為了因應蘇聯於1970年代後期部署可能打到西歐的SS-20中遠程核子彈道飛彈，美國也在西德、義大利與英國部署飛彈。

雙方就限制武器經過多年毫無成果的會談後，雷根與戈巴契夫終於達成協議，將全面銷毀中程彈道飛彈。中程核飛彈條約沒有截止日期，呼籲雙方銷毀並不再部署射程介於500到5500公里的陸基彈道飛彈或巡弋飛彈，無論是搭載核彈頭或是傳統飛彈皆然。

中程核飛彈條約允許自船艦或飛機發射的類似武器。根據美國國務院，到了1991年，共有2692枚飛彈依據協議銷毀。

2.川普想要退出條約的原因為何？

美國聲稱俄羅斯沒有遵守條約。美國2014年聲稱俄羅斯在測試9M729陸基巡弋飛彈，射程落在條約規定的範圍內。

2017年，美國表示俄羅斯已經部署這類武器。2018年10月，北大西洋公約組織（NATO）宣稱俄羅斯違反條約並呼籲展開會談。克里姆林宮否認違反條約，呼籲美國拿出證據。接著，莫斯科指控美國在歐洲部署的飛彈防禦系統違約，但華府否認。

CNN說，若干分析家認為川普政府厭惡國際協議，加上受國家安全顧問波頓（John Bolton）的看法影響，促使川普決定退出條約。

分析家指出，在美國公開指控俄羅斯違反條約前，波頓曾於2011年撰寫一篇專欄文章，以伊朗發展飛彈計畫為由，提到美國應該退出條約。

前國務院發言人柯比（John Kirby）說：「我認為波頓是促成這項決定的重要因素，符合他對多邊協議的厭惡，尤其是他認為將讓美國綁手綁腳的協議。」

3.沒有條約會發生什麼事？

如果美國退出條約，俄羅斯可能進一步部署據稱違反條約的飛彈。美國已在部署自己的飛彈反制，使得歐洲再度出現軍備競賽的可能性升高。

現為CNN軍事與外交分析家的柯比，也認為退出條約的決定將讓莫斯科獲得一些好處。他說：「這讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）取得勝利，讓他得以加速發展飛彈能力。」柯比又說：「他現在可更明目張膽地違約。」

4.各界的反應為何？

俄羅斯對川普這番宣言提出警告，但指出美國尚未做出退出條約的正式行動。川普有意退出中程核飛彈條約令德國感到不安，因為如果歐洲發生核戰，德國將成為原爆點，德國在冷戰時期就是位於強權對抗的前線。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在川普宣布有意退出條約後與他通話，強調「這項條約對維持歐洲安全與戰略平衡的重要性」。中國慎防美國再度發展武器，表示退出條約將引起「多種負面效應」。

5.外交手段能挽救條約嗎？

至少自2014年以來，美國與俄羅斯已就據稱違反條約情事舉行數輪會談，卻沒有取得進展。2018年10月初，美國駐北約大使警告，美國可能將「除掉」俄羅斯飛彈，但之後又說，她不是在主張先發制人。

川普威脅退出條約可能是為了對會談施壓，迫使俄羅斯承認違約以保住條約。川普也說，他將考慮協商涵蓋中國的新條約，因為北京不是原始條約的締約方，且最近幾年已在部署重要武器。然而中國官員表示，無意加入會讓他們大部分核子飛彈遭禁用的條約。

CNN報導，美國軍方高層說過，如果中國是中程核飛彈條約的成員，中國擁有的約2000枚彈道與巡弋飛彈中，約95%都將違約。

阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）等批評人士，稱中國是美國應考慮退出條約的原因之一。

柯頓在聲明中說：「中方在儲存飛彈，因為他們沒有受到約束。我一直都呼籲美方衡量，這項條約是否符合國家利益。」

6.其他重要軍備控制協議是否受到威脅？

如果美國退出中程核飛彈條約，剩下能夠規範全球兩大核武強權的條約將是新戰略武器裁減條約（New START）。

這項條約是2010年由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，為雙方的核武總量設定限制。

新戰略武器裁減條約將於2021年到期，若雙方同意可以延展5年。目前，尚未展開延長條約的會談。