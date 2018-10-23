德國國防部長訪中 暗批中國玩「權力遊戲」

德國國防部長馮德萊恩訪中，暗批中國對權力的追求。（路透）

2018-10-23 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）昨日到達中國，進行2天的訪中之行。與中國中央軍委副主席許其亮會談後，馮德萊恩表示，德國是中國的好夥伴，但也間接的批評中國對權力的追求，呼籲中國應承擔更多的國際責任。

綜合外電報導，時隔八年，德國國防部長再度訪問中國，馮德萊恩於昨日分別和中國中央軍委副主席許其亮、中國國務委員兼國防部長魏鳳進行會談。馮德萊恩指出，德國重視與中國的關係，強調會深化兩國在國防上各個層級的來往，推動雙方全方位戰略伙伴關係的進一步發展。

馮德萊恩也在中國國防大學發表公開演講，隨著中國在南海不斷擴建軍事基地、加強軍備，馮德萊恩間接的提及海運航道對德國和中國的重要性，呼籲中國要確保海路通航和周邊環境穩定，「不要把海路變成權力項目的對象」，馮德萊恩強調，一旦出現衝突，各方都應尋求共同解決方案，更暗指南海問題「不應是強者至上，而是法權至上」。

對於中國越來越強勢的外交政策，馮德萊恩也以間接的方式進行批評，她遶彎談德國歷史，稱「德國經常太大太強」、「對權力的追求導致了衝突」，暗示中國不要像過去的德國一般，只為了追求至上的權力。