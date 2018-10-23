沙國監控異議人士 《約時》：買通推特員工取得個資！

紐約時報報導，西方情報機構曾私下警告推特公司，有工程師員工遭沙國收買，協助他們調查異議份子的帳號。（資料圖 法新社）

2018-10-23 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕長年批評《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭沙烏地阿拉伯特務殺害，引起國際社會譁然，而如今又爆沙國早已監控網路的異議份子許久，甚至還買通推特（Twitter）員工取得個資，記者、政策相關學者、資安專家、政治人物等對象的資料全外流！

據《紐約時報》報導，匿名消息來源指出，西方情報機構於2015年底曾警告推特，沙國籍網路可靠性工程師阿里．阿爾扎巴拉（Ali Alzabarah），可能提供用戶個資給沙國特務，要求推特進行調查。阿里自2013年開始任職，推特在調查後，並未發現他提供資料給沙國的證據，但該年12月仍將他解雇，之後他回國為沙國政府工作。

在此事件後，推特也警告了數十名不幸的使用者，因為他們可能都已成為沙國的目標，這些人包含記者、政策相關學者、資安專家、政治人物等對象。報導中並未提及哈紹吉的個資是否在名單之中，不過，沙國曾以網軍壓制異議人士（troll farm），哈紹吉當時也是受害者之一。

網軍所攻擊與監視的平台還包含其他社群軟體，如WhatsApp與Telegram，建立了大量社團與群體對話，不斷以假帳號推發政府的資訊，並不斷檢舉異議人士的推特，意圖讓文章被刪除。

對於《紐約時報》的報導，推特至今拒絕回應。