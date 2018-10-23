大撒幣！中國鉅款投資 外媒：非洲恐陷入「債務地獄」

外媒警告，中國目前已經擁有非洲5分之1的債務，非洲未來可能被中資「噎死」。（資料照，法新社）

2018-10-23 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家獅子山今年為了興建全新機場，與中國政府簽定4億美元（約新台幣124億元）的融資契約，但10日突然取消，獅子山新任總統比歐（Julius Maada Bio）還批「太燒錢」。對此外媒則警告，中國目前已經擁有非洲5分之1的債務，非洲未來可能被中資「噎死」，陷入「債務地獄」之中。

據《法新社》報導，獅子山的新政府希望可以改建過去未妥善規劃的舊機場，而非再蓋一個新的。比歐還抨擊中國的基礎設施計畫「很虛假」、沒對貧窮的獅子山帶來更多經濟發展。但迦納的經濟分析師麥可（Michael Kottoh）指出，中國在獅子山的投資不會因為此事而大幅縮減，長期來看投資規模還可能持續上升。而且未來整修舊機場可能還是得依賴中國的融資，預計建設費大概要10億美元（約300億台幣），比原來還多。

據美國智庫「美國企業研究院」（AEI）的調查指出，中國2005年至2018年的海外投資與建設總額，總計有1兆8700億美元（約57兆新台幣），其中有2980億美元（約9.2兆新台幣）花在撒哈拉以南的非洲國家。非洲已經成為中國在亞洲、歐洲之後的第三投資選擇，其投資額甚至超過了非洲開發銀行（ADB）、歐盟（EU）、國際金融公司（IFC）、世界銀行（World Bank）與八大工業國組織的總投資額。

中國投資最多的前3名非洲國家為奈及利亞、安哥拉與衣索比亞，大部分為交通與能源相關建設，佔總投資3分之1，接著才是礦業。如此可觀的投資讓中國擁有非洲5分之1的債務。對此，國際貨幣基金組織（IMF）對非洲各國的還款能力打上大問號，但象牙海岸的政治分析師珍．阿拉布羅（Jean Alabro）批評，這根本是偽善。

阿拉布羅認為，非洲的政治領袖已經懂得利用全球經濟市場，與其向IMF或歐美各國融資，不如找中國還比較有利。但阿拉布羅也有但書，這種大規模交易必須仔細檢核，例如契約透明度、貧窮國家需導入法律、技術與倫理的安全制度、完工後的營運管理，以及契約內容是否設計成對中國比較有利。

究竟中國對非洲的融資可以帶來經濟成長，還是如同獅子山總統比歐所說的，根本沒辦法為國民帶來利益？報導指出，有分析認為基礎設施投資的CP值要從中長期來觀察，剛開始營運的幾年內很難進行評價，但是法國財政部上週批評，中國的融資不可能帶來經濟成長，且增加景氣惡化、生產力低落以及白蓋建設的可能性。