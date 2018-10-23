香港將換發智慧身分證 恐成政府監控工具

香港政府將為市民更換「智慧身分證」，但外界擔心上面的晶片會讓政府輕輕鬆鬆就能搜集民眾個資。（圖擷自香港政府官網）

2018-10-23 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府將於今年12月27日陸續為市民更換「智慧身分證」，晶片具有無線傳輸辨識（RFID）的功能，官方宣稱讀卡器可在10公分內直接讀取民眾的個人資料，但外界擔心一旦讀卡器改裝或配置天線後，範圍將擴大到10公尺，政府就能在每個場所輕鬆蒐集到個資。

據《自由亞洲電台》報導，香港新一代身分證，主打的是不用拿出來在讀卡機上感應，只要帶在身上接近讀卡機就可以了。然而，若政府有心人士拿著改裝的讀卡器到處走，就能掌握無數民眾的資訊。

香港保安局對此澄清，身份證不可能被遠距離讀取，因為要有光學讀卡機，才能把身份證的特別符號解碼進入認證程序。香港網路協會網絡保安組召集人楊和生也說，香港入境處需要特別的密碼才能讀取智慧身份證，沒有密碼也就無法讀取了。然而，許多人對官方說法始終半信半疑。

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋表示，世界上沒有萬無一失的系統，誰能保證制度不會發生人為疏失？若民眾想要安心使用智慧身分證也不難，只要購買可以阻止RFID傳輸的皮夾或卡套就好，例如含有鋁片的錢包等等。