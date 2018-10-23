華郵記者被殺 外媒曝沙國王儲顧問 透過Skype遙控殺人

外媒報導，沙國王儲的資深顧問透過通訊軟體Skype，遠端遙控在領事館內的謀殺。（資料照，美聯社）

2018-10-23 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害案，沙國外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）21日終於坦承，哈紹吉是遭謀殺，但否認命令來自沙國王儲。然而今日又有消息指出，策劃謀殺哈邵吉的正是沙國王儲的資深顧問，並且是透過通訊軟體Skype，遠端遙控策劃領事館內的謀殺。

根據路透23日報導，當15名沙國特務在領事館內將哈紹吉抓獲時，沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）的資深顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）透過Skype通話，連線到領事館內的一個房間，並透過通話與哈邵吉發生言語衝突。土耳其的匿名情報人士轉述，卡塔尼要求他的手下處理掉哈紹吉，還要求「把那隻狗的頭帶給我」。

根據沙國與土耳其的匿名消息人士指出，Skype通話的錄音音檔，現在在土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的手上，據稱他拒絕把音檔交給美國。

報導指出，為遏制事件的影響繼續擴大，卡塔尼已經遭解職，並被拘留。卡塔尼去年曾在推特上表示，他是沙國王儲的忠誠執行者，沒有老闆的批准，他絕不會去做任何事情。