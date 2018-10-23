美艦航台海引日媒關注 日網友：對抗中國的都該路過！

不少日本網友稱美艦航台海應「多多益善」，更有人認為「所有與中國對抗的國家都該經過」。圖為提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）（見圖）22日通過台灣海峽。（美聯社資料照）

2018-10-23 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府昨（22日）再度派出兩艘軍艦航經台灣海峽，還有航空母艦「雷根號」也從台灣東部的太平洋海域北上，且刻意放慢航行速度。此新聞也登上各大日媒，《NHK》、《獨賣新聞》、《產經新聞》與《朝日新聞》皆有報導，不少日本網友稱美艦航台海應「多多益善」，更有人認為「所有與中國對抗的國家都該經過」。

《獨賣新聞》報導指出，中國在南海一帶進行軍事擴張，川普政府有危機感，了解此舉將會限制住美軍的活動；《NHK》認為，中國戰機頻頻繞台，對蔡英文政府施加軍事壓力，美艦航行台海正是為了牽制中國。

《產經新聞》指出，7月份美國海軍兩艘伯克級驅逐艦通過台海，加上這次已經是第二次，在中國與台灣戰力嚴重不對等的情況下，美艦航台代表川普政府支持台灣。而《朝日新聞》則預測，此舉將引起中國強烈反彈。

多篇報導也引起日本網友迴響，「以後也可以常把軍艦停在台灣港口，慢慢造個基地台灣也會很開心吧」、「中國擅長的漸進戰術這次被美國拿去玩了，對要面子的中國來說這招超有用」、「有必要趁現在阻擋中國自海洋擴張，希望掌握太平洋霸權的美國可以好好加油」、「與中國對抗的各國，都該常讓軍艦在台灣周圍航行才對」。