最痛心的自白...母說出自己的孩子如何變IS恐怖份子

一位德國母親向媒體自白，說出孩子加入伊斯蘭國的過程，以及她如何永遠失去最愛的孩子。（法新社）

2018-10-23 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕對於一位母親來說，自己的孩子放棄人生，加入恐怖組織並參與殺人行動，是多麼讓人痛心。一位德國母親向媒體自白，說出孩子加入伊斯蘭國的過程，以及她如何永遠失去最愛的孩子。

《德國之聲》報導，拉佩（Sabine Lappe）現在50多歲，她永遠無法忘記2015年某個週六的清晨，她的孩子克里斯蒂安打給她，說自己要去投奔伊斯蘭國。回想愛子過往，拉佩說，克里斯蒂安小時候聰明、活潑、好奇，但曾染毒，20多歲時克里斯蒂安被診斷出克隆氏症（Crohn's disease）。

病後克里斯蒂安立誓要感謝神讓他活下來，當時他還沒有虔誠的信仰。隨著他到大學上課，接觸到摩洛哥與土耳其同學，伊斯蘭教愈來愈吸引他，並在2012年他與拉佩一同入教。

拉佩跟《德國之聲》訴說，克里斯蒂安2014年時認識虔誠的穆斯林女孩亞斯米納，兩人半年後結婚，也準備要前往伊斯蘭國，他們先接洽了德國頭號恐怖份子瓦拉（Abu Walaa）、曾在柏林策畫恐攻的阿姆里（Anis Amri），警方此時開始監視克里斯蒂安。

悲傷的事情發生了，克里斯蒂安與愛妻於2015年前往敘利亞投奔伊斯蘭國，2016年克里斯蒂安出現在伊斯蘭國的影片中，號召人們在歐洲進行恐攻。2017年8月1日，拉佩與克里斯蒂安最後一次講電話，克里斯蒂安要上戰場，踏上人生的終點。

克里斯蒂安後來戰死於敘利亞的沙漠，亞斯米納嫁給他的戰友，拉佩過著人人喊打、孤寂的生活，最讓她悲傷的是，克里斯蒂安留下了一個孩子，但這個孩子活在伊斯蘭國的土地，這意味著拉佩除了兒子，也失去了孫子。