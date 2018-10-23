中國清華大學爆學術造假醜聞 至少12篇論文被撤稿

中國清華大學爆學術醜聞，至少12篇論文被撤稿。（圖擷取自網路維基百科）

2018-10-23 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國頂尖清華大學被爆學術造假，近兩年已有至少12篇材料科學領域論文被撤稿，清華大學已證實此事，並撤銷1名博士資格，連同他的指導教授唐國翌撤銷多項行政負責人資格，辦理退休。

《Retraction Watch》（撤稿觀察）網站昨天更新其對清華大學術論文撤稿的報導，指2014年到2016年間，清華發表12篇涉及材料學領域的學術論文都被撤稿，撤稿原因是圖片篡改、內容重複、虛假署名等學術不端行為。

綜合媒體報導，清華材料科學與工程專業博士生葉肖鑫一共發表18篇論文，其中具名第一作者的有16篇，但被審查發現，大量重複及抄襲，有的只是對圖表進行微修改就發表，揭發此事的挪威奧斯陸大學的蒂艾寧（Hanna Tiainen）博士表示，還有些論文尚未被撤稿，不過發現更糟糟糕的是，「用一模一樣的圖片來描述完全不同的材料。」

葉肖鑫已在2015年獲得清華博士學位，是在2010年進入清華就讀博士，獲得唐國翌教教授的指導，一共發表18篇論文，還擔任多家知名期刊的編輯和審稿人，被清華認定相當優秀，多次接受表揚，而唐國翌更在中國擁有大名氣，參與大量中國各大型研究計劃，發表論文多達100多篇，獲獎無數，其中包括國家技術發明二等獎。

此事爆發後，清華大學表示，已在去年4月撤銷葉肖鑫博士學位，唐國翌則被停止招收研究生的資格，並被撤銷其材料學科負責人和新材料所副所長的職務，正在辦理退休。

中國去年才爆發學術醜聞，知名學術期刊《腫瘤生物學》撤下中國於2012年至2016年發表107篇文章，這些文章被認為涉嫌同行評審造假，捲入的中國大學及附屬醫院高達77家單位，其中不乏名校或附屬醫院。