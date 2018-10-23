美退出中程飛彈條約 BBC：抗衡俄國、威懾中國

BBC報導指出，川普退出中程飛彈條約，有助於美國抗衡俄國、威懾中國。（歐新社）

2018-10-23 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日宣布計畫退出1987年美蘇兩大強權簽署的「中程飛彈條約」（INF），引發俄國不滿。有外媒分析，川普政府退出條約的行為，除了要抗衡俄國，也有威懾中國的意味。

BBC中文網報導指出，美國計畫退出條約的理由，是因為俄羅斯多年來一直在違反條約，中短程導彈的研發從未停止，川普也抱怨美國前任總統歐巴馬視而不見。報導稱，俄羅斯研發的新型中短程導彈9M729，是中程飛彈條約明文禁止的巡航導彈，對美國而言，這個射程500至5500公里的導彈對美國的歐洲盟友構成了潛在威脅。

當時代表蘇聯簽署該條約的前蘇聯領導人戈巴契夫，嚴厲批評川普的行為是「一個錯誤」、「缺乏智慧」，報導認為，戈巴契夫提出批評是有資格的，因為他確實為當年的美蘇核武競賽減速，也為冷戰降溫。

川普退出美俄簽署的中程飛彈條約的另一個理由，是認為中國不受約束地大規模研發中程、中短程飛彈，報導引述歐巴馬政府時期擔任美國國防部負責東亞事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）的看法，指出美國退出條約是一種「鬆綁」的行為，將能使美軍更方便的部署有效的武器系統，應對中國的軍事威脅。