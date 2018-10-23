美兩軍艦航行台海 易思安：明智之舉

2018-10-23 04:12

〔中央社〕五角大廈今天證實兩艘美軍軍艦通過台灣海峽，美國學者易思安認為是明智之舉，他猜測，華府與台北合作公開資訊，意在告訴北京，台海是國際水域，美國不會隱藏自身行動。

易思安（Ian Easton）是美國智庫「2049計畫協會」研究員，著有「中共攻台大解密」一書，他今天告訴中央社，有鑒於中國在台灣對岸的軍事集結，「美軍理當這麼做」，他也期望美軍在台海的巡邏真能再次成為「例行性」。

中華民國國防部公布兩艘美國軍艦當地時間22日從鵝鑾鼻海域自南向北航經台灣海峽後，美國國防部發言人羅根（Christopher Logan）今天證實，美軍彈道飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）及彈道飛彈巡洋艦安提坦號（CG54）按照國際法，22日「例行性」通過台灣海峽。

羅根說，這展現美國對「自由與開放的印太」的承諾；美國海軍會繼續在國際法允許的任何地點飛越、航行與執行任務。

美軍軍艦再次航越台海，時間點就在國防部長馬提斯與中國國防部長魏鳳和於新加坡會面後。

有線電視新聞網（CNN）引述兩名國防部官員的話報導，美軍兩艘軍艦通過台海期間，中國解放軍出動多艘軍艦，在保持安全距離下尾隨緊盯。

易思安認為，中華人民共和國是美國具掠奪性的戰略競爭者，北京不樂見美軍行動，也會表達抗議，但是，去從事美國的對手、也就是中國共產黨不喜歡的事情，「正是美國的根本利益」。

他指出，這是美軍重建已丟失肌肉的機會，美軍軍艦航行台海，最終能讓台灣在受恐嚇威脅及孤立的狀況下減少脆弱，這是明智之舉。

美國軍艦通過台海並非首例，但過去多不公開，最受人注目的例子是1996年台海危機時，美國曾先後派兩個航空母艦戰鬥群介入，台海一時戰雲密佈。

而這次是今年7月以來、台灣與美國第二度公開美軍軍艦通過台海的資訊，易思安說，在危機或衝突時期採取軍事上的暗中行動，對邁向成功至關重要，但目前並非這樣的局勢，因此，他認為，公開相關資訊合理。

他猜測，華府和台北採取團隊合作，決定要釋出清楚訊號讓北京知道，台灣海峽是國際水域，美國和台灣不會隱藏在台海的行動。（編輯：張佑之）