假回收真丟棄 英國塑廢料回收業爆垃圾弊案

2018-10-23 00:30

〔中央社〕「衛報」報導，英國塑廢料回收業者爆發詐騙與貪腐弊案，除了虛假申報回收數量外，許多塑廢料號稱回收，實際上卻被丟進河川與海洋，政府已展開調查。

報導指出，英國環境署（Environment Agency）已經成立調查小組，成員包含3名退休員警，針對組織犯罪及濫用回收制度的指控展開調查。

根據環境署數據，過去3個月有6家英國塑廢料出口業者遭暫停或吊銷執照。其中1家出口商過去3年期間共有57個塑廢料貨櫃因為污染疑慮而無法出口。

根據政府數據，英國家庭與產業去年使用1100萬噸塑膠包裝，2/3被送往海外處理，產值超過5000萬英鎊（約新台幣20億元）。

塑廢料出口業者依照浮動費率（目前為1磅塑廢料60英鎊）收費處理塑膠廢棄物，再開出包裝出口回收憑證（PERN），讓製造商和零售業者滿足政府要求的回收義務。然而，這個制度遭批評藏污納垢，出現大量弊案。

衛報揭露，環境署正在調查的指控包括，出口商申報的數萬噸塑廢料可能根本不存在；其次，塑廢料沒有被回收，而是被流入河川與海洋。第3，廢棄物非法經由荷蘭運送至遠東國家。第4，被指控把污染廢棄物（可回收與不可回收垃圾混雜）運送出國的英國公司，竟然可以繼續出口。

英國國家審計部（NAO）今年夏天嚴厲抨擊這個制度遭到濫用並出現大量貪腐，因為出口量完全仰賴出口商自我申報。

衛報指出，根據環境署數據，塑廢料出口業者與海關實際的出口數額出現巨大落差，申報量比實際出口量多出3萬5135噸。

英國每天有至少100貨櫃塑廢料從費利克斯托（Felixstowe）、南安普敦（Southampton）等港口運送至歐洲和遠東國家。知情人士表示，環境署人員從來沒有查訪過處理英國出口塑廢料的國家或工廠。

中國從今年1月開始禁止「洋垃圾」進口後，英國的塑廢料轉而出口至馬來西亞、越南和波蘭等地，但大馬和越南都已經祭出暫時進口禁令，而波蘭也考慮採取相同行動，顯示各國都逐漸體認到接收他國垃圾造成的環境危害。（編輯：林治平）