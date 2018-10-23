土耳其媒體：沙烏地王儲和異議記者之死有關

2018-10-23 00:22

〔中央社〕繼土耳其總統艾爾段矢言，要公布沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉遇害案的「赤裸裸真相」後，土國親政府媒體今天聲稱，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼和哈紹吉之死有關。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）本月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館，就此人間蒸發。沙烏地官員原本否認知道他的下落，直到數週後才表示，哈紹吉在領事館內死於一場「自作主張的行動」中。

媒體今天報導，調查人員在土耳其伊斯坦堡的蘇丹加濟區（Sultangazi），發現一輛屬於沙烏地駐伊斯坦堡領事館的汽車，警方將對這輛車展開搜查。

媒體還報導，監視錄影畫面顯示，哈紹吉遇害後，一名顯然穿著哈紹吉衣服的男子離開領事館。另外大概與此同時，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的一名隨從打了4次電話給王儲辦公室。

美國有線電視新聞網（CNN）今天播出監視錄影系統拍到的畫面，顯示一名男子穿著哈紹吉的襯衫、西裝外套和長褲。CNN引述一名土耳其官員的說法指出，這名男子是沙烏地派遣到伊斯坦堡的小組成員之一，穿上哈紹吉的衣服，擔任他的「替身」。

CNN播出的監視錄影畫面顯示，這名替身和另一名幫凶從後門離開領事館，搭上一輛計程車前往伊斯坦堡知名的蘇爾坦阿邁德清真寺（Sultan Ahmed Mosque），接著替身進入一處公共澡堂，更換衣服，然後離開。

土耳其親政府報紙「新曙光報」（Yeni Safak）今天報導，據傳殺害哈紹吉行動小組負責人、沙烏地安全官員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb），在「謀殺案發後4度」打電話給穆罕默德．沙爾曼辦公室負責人阿薩克（Bader al-Asaker）。

該報標題指出：「小組成員緊繞在王儲身邊。」

被外界視為最能反映艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）想法人士之一的土耳其「自由日報」（Hurriyet）專欄作家席爾維（Abdulkadir Selvi），披露哈紹吉遇害案的新細節，表示穆罕默德．沙爾曼須為本案負責。

席爾維表示：「在王儲負起應負的責任，並被拔除王位繼承位分前，我們不能結案。我們不能和身為土耳其敵人的王儲共存50年之久。」

艾爾段領導的執政黨正義發展黨（AK Party）籍顧問艾塔（Yasin Aktay）今天駁斥沙烏地聲稱哈紹吉死於打鬥中的說法。

艾塔表示：「任何人都不禁會納悶，15名年輕的專業戰士，和單獨進入領事館、沒有防禦能力的60歲哈紹吉之間，怎可能發生『鬥毆』。」

本身是哈紹吉密友的艾塔在新曙光報的專欄撰文指出：「根據目前所能得到的一切資訊，並無法解釋此事件的任何層面，反而引發更多疑問。」

艾塔在文中表示：「越深入思考，越覺得好像有人在愚弄我們的智力。」

正義發展黨發言人契利克（Omer Celik）表示，哈紹吉案是一起「經過極殘酷規劃」的複雜謀殺案。

契利克在安卡拉接受媒體訪問時表示，所謂土耳其和沙烏地之間為調查哈紹吉案進行談判的說法，非常不道德。他還說，土耳其有責任揭露本案真相。

艾爾段表示，他今天會在會議中，和內閣成員討論哈紹吉遇害案持續進行中的調查進展。