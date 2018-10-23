已掌權36年 非洲最老總統迎第7度主政

非洲最老的總統、已掌權長達36年的喀麥隆獨裁者比亞（Paul Biya），週一（22日）確定勝選，將第7度主政。（路透）

2018-10-23 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕非洲最老的總統、已掌權長達36年的喀麥隆獨裁者比亞（Paul Biya），週一（22日）確定勝選，將迎接第7個總統任期。

綜合外媒報導，高齡85歲的比亞在1982年上台掌權，並於幾年前取消總統任期限制。本月7日，喀麥隆舉行總統大選，比亞尋求第7個任期，官方週一公告結果，比亞獲得71%選票，他主要政敵卡姆托（Maurice Kamto）僅拿到14%選票。

但這場大選的投票率只有53%，其中，英語區很少人投票，傳因獨派威脅、阻止投票，西南地區投票率僅15%，西北地區僅5%，但比亞在這2個地區的得票率超過77%。

在官方宣布正式選舉結果前，比亞的2名主要政敵，包括卡姆托，呼籲當局重新舉行投票，向負責宣布結果的喀麥隆憲法法院提到多達18份請願書，但法院在上週拒絕。

在週一結果公布前，比亞已宣稱勝選，非洲在位最久的領導人、赤道幾內亞總統恩圭馬（Teodoro Obiang Nguema）已恭喜比亞獲勝。

喀麥隆總統任期為7年，分析人士認為，當比亞結束第7個任期時，他已92歲，喀麥隆將面臨進一步動盪。