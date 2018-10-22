兆彩頭獎飆至16億美元 美國史上最高

2018-10-22 22:33

〔中央社〕美國兆彩（Mega Millions）頭獎累積彩金來到創紀錄的16億美元（約新台幣495億元），一張2美元的彩券可讓人做億萬富翁的大夢，全美各地掀起購買熱潮。

兆彩明天開獎，頭彩獎金為美國史上最高，頓成焦點。根據路透社的計算，中頭彩後如選擇立即領取9億400萬美元（約台幣280億元）現金，拿100美元紙鈔堆疊起來，高度可達975公尺，超過全世界所有建物。

威力球（Powerball）彩券後天開獎，估計頭獎也高達6.2億美元，買氣也上升。這個金額是美國史上第5高的彩金。