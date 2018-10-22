華郵記者命案 傳沙烏地王儲不解為何犯眾怒

外媒指出，被指是哈紹吉命案幕後主使的沙國王儲穆罕默德，對此案升級為外交危機感到困惑，致電川普女婿庫許納詢問，為何大家這麼憤怒？（美聯社）

2018-10-22 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯政府日前表示，曾為華盛頓郵報撰寫專欄的異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館因「與人鬥毆」死亡。外媒指出，被指是幕後主使的沙國王儲穆罕默德，對此案升級為外交危機感到困惑，致電川普女婿詢問，為何大家這麼憤怒？

美國媒體《商業內幕》報導，《華爾街日報》周末指出，涉嫌下令殺害哈紹吉的沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），對這起案件引起國際憤怒感到震驚、憤怒和困惑，為此打電話給交好的白宮顧問庫許納（Jared Kushner）詢問原因。

在哈紹吉失蹤8天後，穆罕默德在10月10日打電話給美國總統川普（Donald Trump）的女婿和中東顧問。報導援引2名聽取對話簡報者的話指出，王儲用英語詢問，這個憤怒是關於什麼。

庫許納和美國國家安全顧問波頓（John Bolton）則告訴穆罕默德，他必須迅速解決這個危機。

據《CNN》指出，庫許納和穆罕默德相當親近，甚至有時會直接用手機通訊軟體「WhatsApp」交流。