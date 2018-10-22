不想發生關係還不行 印度男發狂殺死女模 塞進行李箱棄屍

2018-10-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度有位初出茅廬的年輕女模，日前透過社群軟體認識一位年輕男子，雙方認識才一週左右，男方就藉故邀請女模到他家，提出想發生性關係的要求，但女模拒絕後竟使男子惱羞成怒，失去理智的他殺死女模，犯後還將女模屍體塞入行李箱意圖棄屍；所幸有輛計程車司機察覺有異，協助警方在4個小時內逮到這名殺人犯。

綜合媒體報導，遇害的是20歲蔓希‧迪西克（Mansi Dixit），是一名到印度孟買尋找機會的年輕女模與演員，初出茅廬的她已經參與幾部主流電影的演出，也出演過短片的製作；她數日前透過網路上認識一位19歲的男子盧西摩‧賽義德（Muzammil Sayyed），而蔓希與男方才認識不久，隨即在10月15日獲邀請至盧西摩的住處，結果慘遭殺害。

根據警方調查，當時盧西摩以「製作攝影作品，可以幫助她獲得好的工作機會」為由，邀請蔓希到他的住處進行攝影；結果蔓希在換衣服的途中，發現一個針孔攝影機，隨即生氣的質問盧西摩；盧西摩坦承自己不是攝影師，並提出想跟蔓希發生性關係的要求，但蔓希拒絕，結果惱羞成怒的盧西摩竟要脅要將蔓希的不雅照散播在網路上，雙方發生口角後不歡而散。

結果當蔓希要離開盧西摩的住處時，氣急敗壞的盧西摩竟拿出繩子從後方勒住蔓希的脖子，又用板凳攻擊她，導致蔓希慘遭殺害；事後盧西摩將蔓希的遺體塞入行李箱，並叫來一輛計程車佯裝要到機場，但途中突然要司機轉往一處森林，之後將行李箱丟棄在森林後，轉而搭乘一輛嘟嘟車（rickshaw）逃離現場；但此舉引來計程車司機懷疑，馬上報警，警方到場後打開行李箱發現屍體，立刻展開調查，最後在4小時內就逮到盧西摩。

盧西摩向警方供稱，他過去一直被同齡朋友嘲笑交不到女朋友，而他認識蔓希後，所獲得的自豪感讓他相當滿足，所以才會在蔓希拒絕跟他發生性關係時，失手將她殺害；但警方認為，盧西摩的供詞反覆不定，因此警方現在仍持續進行調查，並針對蔓希的遺體進行驗屍，以釐清案情。