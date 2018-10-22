將難民湧入列「國家警戒」 川普怒斷中美3國金援

中美洲許多國家由於國內民不聊生，許多民眾選擇逃去美國，對此美國總統川普今日在推特表示，難民湧入美國是「國家級警戒」。（法新社）

2018-10-22 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲許多國家由於國內民不聊生，許多民眾選擇逃去美國，對此美國總統川普今日在推特表示，難民湧入美國是「國家級警戒」，並宣布將中止對中美洲3國的金援。

美國總統川普今日透過推特表示，他已經向美國邊境巡邏隊（The U.S. Border Patrol ）與軍方下令，特別注意入境美國的篷車，因為裡面很可能有中美洲意圖偷渡入美國的難民，並將中美洲難民湧入國內列為「國家級警戒」。

川普也宣布，由於瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多這3個中美洲國家，皆未能阻止國民非法入境美國，「我們將會大幅削減或切斷原本對他們的大筆援助」。根據《美聯社》報導，這3個國家去年總共收下了美國高達5億美元（約新台幣155億元）的金援。

瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等中美洲國家，因為國內貧富差距大、失業率居高不下、暴力犯罪嚴重等問題，許多人民都選擇出走，他們通常會往北先到墨西哥，再試圖入境美國。但美國總統川普過去屢次表示，美國不歡迎中美洲的非法移民。