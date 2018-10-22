日本皇后御用設計師 蘆田淳離世享壽88歲

1966年10月起10年間，蘆田淳擔任當時還是皇太子妃的皇后美智子（圖）的專職設計師。（法新社）

2018-10-22 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名服裝設計師蘆田淳20日因肺炎在東京家中辭世，享壽88歲。他曾擔任日本皇后美智子的專職設計師長達10年，而廣為人知。

綜合日媒報導，蘆田淳出生於朝鮮半島，是醫生家庭8個孩子中的么子，他因看到二戰前從美國返日兄嫂所穿的衣服而受到文化衝擊，戰後立志成為時裝設計師，師從因少女畫而風靡一時的畫家中原淳一。

1960年，蘆田淳擔任百貨高島屋的顧問設計師，其後自立門戶創立「Jun Ashida」品牌，他以打造端莊優雅的服裝而聞名，其具有高級感且實用的作品贏得了女性廣泛支持。

1966年10月起10年間，蘆田淳擔任當時還是皇太子妃的皇后美智子的專職設計師。他還負責設計皇太子妃雅子1993年結婚當天穿的禮服。

蘆田1977年首次參加巴黎時裝周，1989年在巴黎開設店舖；1994年廣島亞運會和1996年亞特蘭大奧運時，他為日本國家隊設計隊服，他也曾為許多企業設計制服，包括全日空。

日本婚紗大師桂由美表示，她對蘆田淳離世「感到震驚和遺憾」，稱他「奠定了日本時尚的基礎」。