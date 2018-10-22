不爽遲到被登記缺課 15歲少年竟拿假槍威脅老師

2018-10-22 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕學生時期有時候會因為遲到，而被登記成缺課，但近期法國1名15歲少年因為不爽被登記缺課，竟然在上課途中拿起假槍，威脅老師更改出缺席記錄。此事曝光後引起瘋傳，持槍少年說「這件事只是個玩笑」，而且他不知道當時正在拍攝，但少年的行為已經違法，恐面臨最高5年有期徒刑。

綜合外媒報導，這起事件發生於法國巴黎的布蘭利高中（Branly High School），18日有名少年拿假槍威脅老師，影片中可見假槍對準老師的頭部，要求老師「低下頭！」，並更改他缺席的紀錄；老師則是淡定的坐在位子上繼續用筆電，一旁則有人不時發出笑聲，或是跑到畫面中間做出不雅手勢。

這名少年誇張的行徑引起熱議，有網友撻伐少年的行為，「死屁孩！希望他能受到嚴重懲罰」，也有網友認為老師的處理不妥，更有人爆料：「這就是法國老師的日常」，每天處理學生發生的暴力事件；而法國總統馬克宏得知後，要求內政部及教育部「採取一切措施，永遠禁止在學校發生類似行為」。

事後，老師向警方報案，控訴持槍少年「用武器進行暴力威脅」，當日持槍少年在父親的陪同下自首候審，21日持槍少年出庭時，他供稱「這件事只是個玩笑」，也不知道有人在錄影，但法律人士指出，如果法庭認為假槍對老師有威脅作用，少年的行為可判處最高5年有期徒刑，但全案仍在審理當中。