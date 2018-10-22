薄得像紙！日本神級麵包師1條吐司切88片

日本麵包師傅Jun竟運用高超的刀工，將1條吐司切成88片，片片薄到透光。（圖擷取自「じゅん@おぐべーちくわ魔王」推特）

2018-10-22 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕麵包店的吐司常常會分厚、薄兩種，日本1位麵包師傅竟運用高超的刀工，將1條吐司切成88片，片片薄到透光。

麵包師傅Jun成功將1條吐司切成88片，每片都薄到透光。（圖擷取自「じゅん@おぐべーちくわ魔王」推特）

綜合媒體報導，日本千葉縣1間麵包店「小倉烘焙坊」的麵包師傅Jun，在麵包店工作的資歷長達8年，因為時常有客人要求要切出指定厚度的吐司，讓Jun練出了一手好刀工，並突發奇想創立了「薄切吐司大賽」，想挑戰自己的技術。

Jun切出超薄片吐司之後，順勢將薄片吐司加工成千層蛋糕、千層三明治、炸吐司餅乾等商品，在麵包店內限量販售。（圖擷取自「じゅん@おぐべーちくわ魔王」推特）

在第1屆「薄切吐司大賽」中，Jun成功將1斤（日本單位，約454公克）的吐司切成47片，每片只有大約2毫米（mm）厚；第2屆「薄切吐司大賽」時，Jun進步到切出了77片，每片僅有1.5毫米（mm）厚；而最近1次的第3屆賽事，Jun竟然破紀錄地切出了88片，每片都薄到透光。

Jun切出超薄片吐司之後，順勢將薄片吐司加工成千層蛋糕、千層三明治、炸吐司餅乾等商品，在麵包店內販售，不同的品項每位客人限購1-2個不等。也有不少網友希望Jun能挑戰切出100片吐司，但Jun表示這有點太難，未來可能會先挑戰切90片。