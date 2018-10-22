抗中成全美共識 經濟學人：民主、共和兩黨在「比狠」

《經濟學人》指出，現在中國已被美國政黨、商業等界視為戰略對手。（法新社）

2018-10-22 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期《經濟學人》以「中美對抗」（China v America）作為封面故事，文章指出，現在中國已被美國政黨、外交、商業等界視為戰略對手，而且民主黨、共和黨更在相互比較，看誰對中國更狠。

綜合報導指出，《經濟學人》文章提到，過去約25年裡，美國對中國的態度是基於一種「聚合」（convergence）的信念，因為政治、經濟方面的融合不僅能讓中國致富，還可讓其變得更開放、多元化、民主化。不過美、中間的「聚合」已死去，美國現在將中國視為一個戰略對手、一個惡毒的破壞規矩者。川普政府指控中共介入美國政治、文化，偷竊智慧財產、從事不公平貿易，並企圖支配全球。

《經濟學人》指出，美國副總統彭斯曾警告，中國正在從事「全政府動員」的攻擊，這不只是彭斯、川普的想法，現在美國民主黨、共和黨都在比誰對中共更狠。文章指出，這是自從1940年代以來，美國政黨、外交、軍事、商業各界，首次這麼快達成共識，認定美國正在面對一個具意識形態、戰略性的敵人。

《經濟學人》認為，川普政府針對中共做了三點有效措施，第一是強大美國，一切都以國家安全為重，像是增加國防預算、援外經費，對付中共海外撒錢行為。其次是川普成功提醒美國，需對中共行為的期望有所調整。第三則是川普政府在貿易上出招不含蓄且強硬，這已讓中共領導方寸大亂。