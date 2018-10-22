印度茲卡病毒病例增至123名！ 有孕婦懷畸形嬰竟遭拋棄

印度茲卡病毒病例上升到123名。（美聯社）

2018-10-22 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度拉賈斯坦邦的齋浦爾地區在21日又有6人遭驗出茲卡病毒，到該國疫情上升到了123名，《abc news》報導，不少懷孕的婦女因嬰兒受到茲卡病毒影響，導致畸形，遭丈夫拋棄，家庭經濟陷入危機。

綜合外媒報導，印度國家衛生安全部門位因應疫情不斷傳出，在20日設立一個5人小組的委員會，負責調查、檢查和追蹤懷孕的茲卡病毒患者。

《今日印度》報導，這是自2017年以來，茲卡病毒第三次爆發，茲卡病毒主要通過蚊子傳播，其感染症狀包括眼睛發紅、發燒、肌肉疼痛和高燒等，該病毒對孕婦具強烈威脅性，可能會導致嬰兒的頭變畸形，或是明顯變小，影響健康狀況。

《abc news》報導，30位受訪的母親，其中多數人因在懷孕期間感染茲卡病毒而產下畸形兒童，遭丈夫拋棄，獨自照顧孩子，每月檢查補助只有近250美元（約7千多台幣），卻要支撐一個家庭住宿、食物、及頻繁就診，不少母親坦承日子十分難過。

加布里埃拉（Gabriela Alves）表示，丈夫無法接受孩子因為茲卡病毒影響了視力、聽力，甚至連吞嚥都有困難，拒絕支付孩子的扶養費，她說：「我相當沮喪，幸好我的家人給予我幫助，拯救了我，如果沒有他們，我想我會瘋掉。」