解放軍「用生命掃地雷」大無畏？ 中國網民：草菅人命

2018-10-22 15:54
中國央視日前分享一部掃地雷影片，片中解放軍們手拉著手、一邊唱軍歌一邊踩進地雷區。（圖擷自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國央視日前分享一部掃地雷的影片，片中解放軍們手拉著手、一邊唱軍歌一邊踩進地雷區，官方稱讚這是「大無畏的革命精神」。不過卻引來許多中國網民大罵，「這叫草菅人命。」
綜合報導指出，央視網在18日分享一段士兵掃雷的影片，影片中有一大群的士兵橫向排列，他們一邊手拉手唱歌，一邊走進中越邊境的地雷區。中共官方表示，士兵們是在用腳來查探這塊土地上是否有殘餘地雷，更大讚「放眼世界，沒有哪個國家的軍人有如此勇氣和自信」、「大無畏的革命精神」。
報導指出，央視網發表該影片隔天，就有一名士兵在掃雷時被手榴彈炸傷命危。許多中國網民都大罵，「這是在拿年輕的生命開玩笑吧。」、「這價值觀有毛病。」、「這不叫勇氣自信，叫草菅人命。」、「領導不把士兵當人...」、「我們繳了稅，買台排雷車好嗎。」
相關影片請見：
【人肉扫雷】— 自由亚洲电台 （@RFA_Chinese） October 20, 2018
在中越边境云南段，解放军用装备清除地雷后，最后由士兵手挽手，唱着军歌激励士气，用脚踏一遍雷区，确保地雷完全清除。#勇敢的战士? pic.twitter.com/03f38b0vL8