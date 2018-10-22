美退出中程飛彈條約 俄議員：想讓武器更靠近中俄邊界

俄羅斯上議院外交委員會主席科薩切夫批評，美國一直在玩政治遊戲。（美聯社）

2018-10-22 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕象徵美蘇強權從對抗轉向和解的「中程飛彈條約」（INF）即將走入歷史，美國總統川普20日宣布，由於俄方持續違反條約規定，美方正計畫退出。俄羅斯上議院外交委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）批評，川普此舉，目的是使美國相應級別的武器更靠近俄羅斯和中國邊界。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯上議院外交委員會主席科薩切夫，昨日在「俄羅斯24」國家電視台受訪時表示，美國破壞中程飛彈條約的目的，是使美國相應級別的武器靠近潛在敵國、或是實際敵國的領土，「首先是俄羅斯，其次是中國」。

科薩切夫批評，美國在決定退出條約的同時，又可能邀請俄羅斯和中國談話，是一種狡猾的手段。面對美國即將退出條約，科薩切夫引述俄國總統先前的談話，強調若出現威脅，俄羅斯已經做好了軍事上的準備。

科薩切夫強調，2017年美國就曾要求俄羅斯遵守相關條約，懷疑俄國的新型巡航飛彈9M729違反了該條約，「我們在聯邦委員會舉行了特別聽證會，軍方人員對我們做了詳細介紹」，結果根本就沒有違約之處，科薩切夫痛批，美國一直在玩政治遊戲，臆造藉口來破壞條約。