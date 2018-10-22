華郵記者遭虐殺 匿名沙國高官爆遇害過程

有匿名沙國高官爆料了哈紹吉的完整遇害過程，目前案情正逐漸明朗化。（資料照，美聯社）

2018-10-22 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯20日證實，《華郵》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館裡與15名沙國特務「亂拳大戰」，因此不幸死亡，此離譜說法引發國際譁然。對此，有匿名沙國高官爆料了哈紹吉的完整遇害過程，目前案情正逐漸明朗化！

綜合外媒報導，一名沙國高官透露哈紹吉的遇害過程，當時15名沙國特務軟禁了哈紹吉，說服他回到沙國，但哈紹吉極力反擊，大聲怒吼：「你們違反國際法！」結果被特務摀住嘴巴，之後慘遭殺害。

而沙國特務為掩人耳目，其中一名特務還穿上哈紹吉的衣服、眼鏡與手錶走出領事館，並刻意經過監視器前方，混淆土國辦案。之後該名特務將哈紹吉的衣物丟在伊斯坦堡的蘇丹艾哈邁德清真寺，企圖湮滅證據。

本報曾報導，土耳其當地媒體於昨（21）日爆料，指哈紹吉在死前曾與沙國王儲（Mohammed bin Salman）薩爾曼通過電話，薩爾曼在電話中企圖說服哈紹吉回到沙國，但哈紹吉害怕一回國就會遭遇不測，因此拒絕了薩爾曼，想不到一掛掉電話，15名沙國特勤就立刻展開刺殺哈紹吉行動。

日前土耳其當局曾指出，於領事館外停放的車子應該是作為棄屍使用，根據車子的路程記錄，哈紹吉的遺體應該是被埋在伊斯坦堡郊區的森林或是附近的農場，目前正全力搜索遺體中。