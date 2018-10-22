國寶大象撞火車 斯里蘭卡砸4千萬裝新設備阻悲劇

國寶大象常和火車相撞，斯里蘭卡政府要砸鉅資裝感應器阻止撞擊悲劇。（法新社）

2018-10-22 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡將大象視為國寶，受到法律保護，但每年仍有200多頭大象死亡，近日有兩頭野生大象更是遭火車活活撞死，當局政府決定斥資鉅額裝新設備，來杜絕死亡案例。

綜合外媒報導，據野生動物保護部總幹事索里亞班達拉（Sooriyabandara）提供的數據顯示，今年至今已有220頭大象死亡，其中有11頭大象是遭火車撞擊身亡，鐵路部總經理費爾南多（Dilantha Fernando）表示，正在計劃安裝感應器設備，以防止火車和大象撞擊造成悲劇。

《紐約每日新聞》報導，感應器設備須耗資1億盧比（約4千多萬台幣），更要約8個月才能安裝成功，感應器的作用在於，若大象誤入軌道觸發感應器，鐵道部人員就能及時阻止悲劇發生。

費爾南多表示，會利用國內及國外可動用的資金來裝設感應器，畢竟大象與火車頻繁的碰撞是嚴重的問題，並表示鐵道部將採取一切措施來防止不幸的情況發生。

斯里蘭卡交通運輸部發聲明表示，委員會已提出5項防止大象及火車相撞的建議，5項建議包括，在鐵路軌道兩側30米範圍內種植灌木、實施列車速度限制、在多個地點修建大象專用路徑、清除大象專用路徑附近的障礙物、架設電圍欄，將於11/1提交給交通部長。