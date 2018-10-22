全球緊盯沙國異議記者遇害 半島電視台：土耳其宣傳技巧突出

半島電視台指出，土耳其的宣傳技巧突出，使沙國一變再變的說法備受全球質疑。（彭博）

2018-10-22 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤案震驚世界，而沙國一變再變的官方說法也備受全球質疑。半島電視台指出，在質疑沙國方面，土耳其的宣傳能力尤其突出，擠牙膏式的放出各種消息就像是媒體陷阱一般，一步步的引導沙國，走向令外界高度質疑的路上。

卡達《半島電視台》報導，哈紹吉失蹤案發生後，不難發現土耳其在宣傳上的努力，在土耳其的安全、政治和媒體部門之間的高度配合之下，像是「一系列天衣無縫的行動」，土耳其一步步擠牙膏式的放出消息，沙國的說法又一變再變，在沒有觸發土耳其與沙國間外交緊張局勢的情況下，就讓沙國處於相當尷尬的處境。

報導分析，土耳其政府一開始宣布了哈紹吉的失蹤，卻無公布任何進一步的消息，讓沙國跳下陷阱，採取「完全否認原則」，聲稱對其失蹤毫不知情，在案發四天後，土耳其媒體再故意地公布監視器畫面，顯示哈邵吉進入沙國駐伊斯坦堡領事館。之後土耳其採取攻擊性宣傳手段，目的就是讓沙國與哈邵吉失蹤產生緊密的關聯性，使沙國難堪。

報導認為，土耳其的宣傳努力，是具有政治宣傳性質的洩密遊戲，這在土耳其媒體、司法與安全機構之間的不斷協調中，得到了明確體現，而這種有組織的角色安排，顯示了土耳其早已事先計劃，利用當局掌握的一切相關資訊，以便引導全球媒體得出一些有利於土耳其外交政策的具體結論。