人群瞬間掉下去！美大學狂歡派對 踩破地板墜地釀30傷

〔即時新聞/綜合報導〕樂極生悲!美國南卡羅來納州克萊門森大學學生與居民,週末在公寓裡的club開趴狂歡時,跳上跳下的人群竟然直接把地板踩破,數十人瞬間掉落到地下室,共造成30人受傷。

據《CNN》報導,救援人員在幾分鐘內就到達出事公寓,看到傷者們扶著自己骨折的手臂,許多人雙腿都是血淋淋的。克萊門森警察局局長迪克森(Jimmy Dixon )表示,共有30人被送往3家地區醫院,大多都是骨折和撕裂傷,沒有人有生命危險。

從現場的影片可以看到,地板突然就裂開了,歡樂和慶祝的場面很快就充滿恐慌和尖叫。參加派對的亞當斯(Jaylen Adams)說,當人們來跳去時,他覺得地板像蹦床一樣上下起伏,因此打算和朋友去陽台,但他們還沒離開地板就破了,幸運的是他沒有掉下去。

