人群瞬間掉下去！美大學狂歡派對 踩破地板墜地釀30傷

美國克萊門森大學學生與居民在公寓開趴狂歡時，人群竟然把地板踩破，數十人掉落到地下室，造成30人受傷。（路透）

2018-10-22 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕樂極生悲！美國南卡羅來納州克萊門森大學學生與居民，週末在公寓裡的club開趴狂歡時，跳上跳下的人群竟然直接把地板踩破，數十人瞬間掉落到地下室，共造成30人受傷。

據《CNN》報導，救援人員在幾分鐘內就到達出事公寓，看到傷者們扶著自己骨折的手臂，許多人雙腿都是血淋淋的。克萊門森警察局局長迪克森（Jimmy Dixon ）表示，共有30人被送往3家地區醫院，大多都是骨折和撕裂傷，沒有人有生命危險。

從現場的影片可以看到，地板突然就裂開了，歡樂和慶祝的場面很快就充滿恐慌和尖叫。參加派對的亞當斯（Jaylen Adams）說，當人們來跳去時，他覺得地板像蹦床一樣上下起伏，因此打算和朋友去陽台，但他們還沒離開地板就破了，幸運的是他沒有掉下去。

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