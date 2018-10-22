沙烏地記者遇害 土耳其總統：23日宣布調查結果

2018-10-22 00:46

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天表示，他23日將與所領導執政正義發展黨的國會議員開會，屆時將會針對沙烏地阿拉伯知名記者哈紹吉喪命案，宣布土耳其方面的調查結果。

美聯社報導，艾爾段（Tayyip Erdogan）今天在伊斯坦堡發表演說時表示，他會宣布土耳其方面調查此案的詳情，伸張正義。

路透社則報導，他說：「我星期二將在（國會）黨團會議發表談話。」他又說，到時所有該說的話都會說出來。

沙烏地過去兩週一直否認涉及59歲的哈紹吉失蹤案，直到昨天才表示，經常批評沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的哈紹吉（Jamal Khashoggi），已死於領事館內的一場鬥毆中。一小時後，另一名沙國官員將哈紹吉的死因歸咎於鎖喉窒息。

正義發展黨（AK Party）副主席柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）稍早表示，哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害，安卡拉絕不允許任何包庇。他還警告，本案的後果可能相當「嚴重」。

柯土爾穆斯接受有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）訪問時表示：「若這起事件的發生經過，就像全世界所得知的那樣，沙烏地官員就不可能包庇，說是來自沙烏地的一支小組前來（駐伊斯坦堡領事館），其中2到3名成員殺害他。」

他說：「在某國領事館內犯罪，不可能在那國高階官員不知情的情況下犯案。若這起犯行的經過真如（沙烏地）所說的那樣，若證據真的導向這樣的結論，那麼情況就相當嚴重，必然會有非常嚴重的法律後果。」

另外，美國聯邦參議院外交委員會的共和黨籍主席寇爾克（Bob Corker）今天表示，他深信穆罕默德．沙爾曼須為哈紹吉之死負責，沙烏地在解釋哈紹吉遇害過程時誠信盡失。

寇爾克接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示：「對，我相信是他（穆罕默德．沙爾曼）做的。」