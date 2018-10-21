中國遊客涉嫌走私沙圖什被印度海關逮捕 律師批針對中國人

2018-10-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國有2位女遊客，日前在印度的德里機場準備搭機返回中國上海時，被印度海關人員從她們託運行李中發現15條名貴「沙圖什」（Shahtoosh）披肩，質疑2女涉嫌走私被嚴令管制的沙圖什披肩，被印度當局逮捕；但2女的辯護律師卻指控印度當局「選擇性執法」，認為每天都有人在德里機場走私沙圖什，但海關因為「歧視中國人」而刻意針對中國人。

綜合媒體報導，這2名中國女遊客分別為41歲與39歲，她們涉嫌在10月18日從印度的德里機場搭機前往中國上海的途中，走私15條價值45萬盧比（約18.9萬新台幣），被嚴令禁止在國際販賣的「沙圖什」披肩，遭海關人員逮捕。

「沙圖什（Shahtoosh）」的名稱來自波斯語，意為「羊絨之王」，過去是喀什米爾地區舉世聞名的精品，但由於製造所需的羊皮取自藏羚羊，一條沙圖什披肩需要3至4匹藏羚羊的羊毛製成，導致藏羚羊因為過度獵殺而瀕臨絕種；現在國際上已達成共識，擁有與出售沙圖什為非法行為，但沙圖什每年在國際上的貿易量仍達上千萬美元，造成仍有許多盜獵者與走私客鋌而走險。

不過接手此案的蘭迪律師事務所管理委員會主任劉逸星表示，印度海關以觸犯相關法律為由，不僅先處以45萬人民幣（約新台幣200萬元）的罰款，還面臨3至7年的有期徒刑；不過他指控「印度當局選擇性執法」，海關人員心知肚明每天都有大量的他國遊客涉嫌走私「沙圖什」，卻因為「歧視中國人」而針對性執法。

不過針對此案，中國駐印度大使館在10月20日發文提醒，赴印度旅遊的中國遊客切勿攜帶藏羚羊羊毛等違禁品出入境。