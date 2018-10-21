百份喜帖寄出、訂好歐洲蜜月！女方竟因為「這個」悔婚

2018-10-21 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕分手理由百百種，但因為中國1對準新人已經將上百分喜帖寄出、歐洲的蜜月旅行也訂好，但在結婚前未婚妻突然提分手，因為她發現未婚夫需要服用「藍色小藥丸」來提振精神，僅管男方提出要去醫院檢查自己沒問題，但女方表明不喜歡受騙的感覺，決定結束這段戀情。

據《寧波晚報》報導，寧波市鎮海區司法局調解員小馬經常處理情侶、夫妻的糾紛，近期他提起一件唏噓不已的案件，他說：「這對準新人交往3年，陳姓未婚妻突然提出分手，讓劉姓未婚夫以為她得了恐婚症。」但事實上是女方發現男方的秘密。

舉行婚禮前5天，這對準新人在布置新婚房時，陳女發現劉男在床頭櫃放著一盒藍色小藥丸，「憑著女人的直覺」陳女覺得事有蹊蹺，結果一查竟是威而鋼，讓陳女一度氣炸，要求劉男解釋。

對此，劉男說明：「4年前他和朋友踢球時受傷，但他真的沒問題，吃藥只是想建立信心」，他也怕陳女擔心，所以交往後隱瞞此事。但秘密被揭穿後，他為重拾陳女信任，邀請陳女陪他去醫院做檢查，如果確診他有問題，他願意分手。

陳女則認為，兩人交往應該要互相坦承，一起去面對問題，但「劉男一次都沒有提，如果不是她自己發現，天知道要被瞞多久」，她也表明「不喜歡被騙的感覺」，所以果斷提出分手。這對準新人已經寄出的上百份喜帖，邀請親朋好友，及訂好的歐洲蜜月旅行也因為分手而泡湯。

事後，劉男因為不滿陳女提分手到她家裡鬧，因此才請求司法局處理，也讓此案成為調解員印象深刻的案例，更引起網友熱烈討論，「感情到盡頭，放屁也能成為分手理由」、「女生感覺對生活充滿希望，男生這樣鬧很不妥」、「沒有『性福』就是沒有幸福，所以不用將就」。