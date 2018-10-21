奶粉全被中國代購掃光 澳洲人哭求：留點給我們孩子

中國購物平台「淘寶網」上，出現許多代購澳洲奶粉的商家。（圖翻攝自淘寶網）

2018-10-21 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國代購商近年瘋狂到澳洲搶購奶粉，導致澳洲奶粉供不應求，當地民眾到超市往往發現，奶粉架上已經空無一物，一名父親迫於無奈，8日甚至還寫信給奶粉公司請求：「拜託你留點奶粉給我們孩子吧！」

據《環球網》報導，由於中國代購商大量搶購澳洲奶粉，導致有許多澳洲寶寶喝不到嬰兒配方奶，許多父母著急得不得了，不是被迫得到很遠的地方買奶粉，就是得先打電話到超市預定，否則到場後肯定撲空，對此，有民眾忍無可忍憤怒的表示，「這是怎麼回事？我們生活在澳洲當地買不到，卻能在超市倉庫裡看到一堆要送往中國的奶粉！」10月8日更有一名父親，直接寫信向奶粉公司請求，「拜託你留點奶粉給我們的孩子吧！」可見澳洲產奶粉熱賣程度。

對此，澳洲連鎖超級市場「Woolworths」表示，先前規定「每人限購2罐」的政策會繼續執行，另一間「Coles」超市也表示，初生嬰兒的配方奶粉只會在服務櫃台出售，防止代購商不斷折返採購，確保有需要的民眾可以買到這些商品。

不過，許多澳洲網友仍對中國代購商入到當地掃購的狀況不滿，表示「中國國產奶粉已完全不值得相信嗎？」、「我們簡直淪為二等公民」、「作為一個母親卻餵不飽自己孩子，令人心碎」、「超市還是有人一箱一箱的搬」、「現在要我們用哭求的方式才能買到奶粉了」。