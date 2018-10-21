中44億元大獎卻不快樂 他曝：400萬個私生子來要錢

近期外媒追蹤億萬富翁得主，發現1名英國男子中約1.08億英鎊（約新台幣44億元）大獎後卻不快樂，因為幾年來出現許多人以「私生子」的名義跟他要錢。（圖擷取自特羅特臉書）

2018-10-21 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕每當有人中大獎，總會煩惱要不要曝光，深怕變成竊賊的肥羊，或有人半路認親的情形。近期外媒追蹤中獎得主的後續情況，發現1名英國男子特羅特（Neil Trotter）於2014年中樂透大獎約1.08億英鎊（約新台幣44億元）後並不快樂，因為1名自稱前女友的斯卡利（Dawn Scully）帶著私生子出現跟他要錢，也描述兩人的交往期間的事情，但他打臉這名女子的說法，也浮誇地說：「已經有400萬個私生子女跟他要錢」。

據《鏡報》報導，2014年3月14日特羅特贏得「歐洲百萬樂透彩（EuroMillions）」的大獎約1.08億英鎊，一夕成為億萬富翁，但中獎後卻讓他感到困擾，頻頻有人用臉書私訊他要錢，其中1名是曾短暫交往過的斯卡利。

斯卡利回憶兩人的交往期間，她描述：「1998年，2人最初相遇在1間咖啡店，認識沒多久後開始交往，期間曾去過許多地方，其中讓她印象深刻的是，特羅特父親的豪宅內的擺設，有個閃閃發光的白色地毯」，但2人因為沒有共同點而於1999年分手。斯卡利也在分手前幾週懷上特羅特的孩子。

對此，特羅特則打臉斯卡利的說法，「他父親家的是綠色地毯」，更表示時間久遠他已經不記得，但他很肯定的說：「從未和斯卡利交往」，認為她是個「只是想撈錢」的女人，因為已經有許多人用這種名義跟他要錢，他也揶揄自己：「我已經有400萬個孩子吧」！