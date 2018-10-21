40名槍手突襲！疑土地糾紛 菲律賓9名蔗農遭掃射亡

菲律賓中部日前發生駭人槍殺案，共9名蔗農遭歹徒掃射身亡。圖僅為示意，與當事人無關。（美聯社）

2018-10-21 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓中部日前發生駭人槍殺案，共9名蔗農遭歹徒掃射身亡，目前當地官員宣布懸賞金50萬披索（約台幣30萬元）緝拿兇手。

綜合媒體報導，事發於10月20日約晚間9時45分，西內格羅省（Negros Occidental）沙街市（Sagay）郊區一片甘蔗田突然闖入約40名的武裝份子，朝甘蔗田旁邊的竹棚開火，當時竹棚內有數名蔗農在歇息；根據菲律賓警方轉述目擊者的話，當時槍聲長達5分鐘之久，且槍手在現場還焚燒了3具屍體。

此次槍殺造成9名蔗農死亡、有部份倖存者幸運逃出。根據調查顯示，這些死者都隸屬於當地的左翼組織「全國甘蔗農聯合會」（National Federation of Sugar Workers），他們因政府實施土地改革，所以主張應該要把土地還給貧困的蔗農，然而有表態支持「還地於農」的農民紛紛被殺；該組織表示，光是去年12月和今年2月，就有2名組織領導人被殺害。

警方推測這次事件可能與土地糾紛有關，當地政府總共出了50萬懸賞金以追查兇手、掌握更多線索。