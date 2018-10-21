冒生命危險投票！阿富汗選舉當天共192起炸彈攻擊28死

儘管籠罩在炸彈陰影之下，阿富汗人仍踴躍出門投票。（路透）

2018-10-21 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗昨（20日）舉行國會大選，但是暴力襲擊和炸彈攻擊頻傳，阿富汗官員指出，選舉當天一共發生至少192起針對選舉的攻擊，造成至少28死100傷，儘管籠罩在炸彈陰影之下，阿富汗人仍踴躍出門投票。

綜合外媒報導，阿富汗舉行國會大選，包括手榴彈、自殺炸彈等襲擊事件頻傳，阿富汗內政部長表示，投票日當天全國一共發生至少192起針對選舉的攻擊事件，造成至少17名平民和11名安全人員死亡，同時也讓83名平民和17名安全人員受傷，而在選舉前就已經有10名候選人慘遭殺害。

儘管塔利班威脅民眾不能去參與這個由西方國家強加的選舉，同時爆炸聲不斷，但阿富汗民眾仍踴躍投票，投票率高於預期，甚至有人在投票所外組成人牆，阻止自殺炸彈客入內引爆，有民眾表示：「我們不會讓塔利班獲勝」。

國際安全高級官員指出：「儘管受到武裝分子的威脅，恐嚇和攻擊，人們對於選舉的熱情和參與必須受到稱讚」。

這次選舉是自2001年塔利班政權倒台後，阿富汗舉行的第三屆議會選舉，共有​​2500多名候選人爭奪249個議席，此次選舉也成為明年阿富汗總統大選的重要指標。