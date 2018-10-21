憂心惹怒美國 中國拒絕為俄羅斯修船

中國上海造船廠憂心受到美國制裁，不願修理俄國哈德遜公司的船隻。圖為中國領導人習近平與俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2018-10-21 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國因為擔心受到美國制裁，連老大哥俄羅斯都敢拒絕！近來有消息傳出，中國上海造船廠不願修理俄國哈德遜公司的船隻「海王號」，修到一半直接停工，讓俄方損失慘重。

據《自由亞洲電台》報導，哈德遜公司負責人卡諾年科在俄媒《獨立報》上透露，儘管他們和上海造船廠有簽訂合約，對方仍不斷拖延修船的時間。哈德遜高層阿尼金指出，「海王號」原定1個月就能修好，但修到現在已經半年了，但處於停工狀況。

卡諾年科表示，上海造船廠向他們解釋，因為哈德遜公司被列入美國制裁名單上，中國必須遵從制裁程序，所以不得不停止修船。哈德遜公司因船隻無法出廠，損失的金額已超過修理費的3至4倍之多。

阿尼金怒斥中方此舉已威脅到了俄羅斯國防安全，原來「海王號」不能出航後，使得哈德遜被迫取消和俄國國防部好幾個大型合約。

美國在8月21日宣布，由於違反北韓制裁法案，因此也將2名俄羅斯人、6艘隻俄羅斯船隻和2家俄羅斯公司列入制裁名單，其中包含哈德遜公司。俄羅斯普列漢諾夫經濟大學教授坦言，美國制裁已給俄國的經濟帶來嚴重打擊，也影響了其他國家和俄羅斯合作的意願。