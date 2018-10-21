前總理遭自家人逼宮引民怨 澳執政黨恐失過半優勢

面對自由黨在議席補選中票數落後，澳洲總理莫里森表示會深刻檢討。若自由黨候選人夏爾馬落選，自由黨將失去國會中過半席次優勢，淪為少數政府。（歐新社）

2018-10-21 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）8月24日被自家政黨「自由黨」二度逼宮離開國會。滕博爾懸缺的議席，在20日進行補選，根據目前開票數據，自由黨候選人夏爾馬（Dave Sharma）落後無黨籍候選人賽爾普斯（Kerryn Phelps）逾800票。若夏爾馬最後落選，自由黨將失去過半席次優勢。

綜合外媒報導，滕博爾的國會席次是代表溫特沃斯（Wentworth）選區，傳統上為自由黨的票倉，如今卻首度出現自由黨落後無黨派的狀況，為自由黨成立117年來，首次失去該選區，反映選民對政府內鬨、滕博爾遭逼宮下台感到不滿。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）20日晚間宣布「我們必須深刻檢討，我們會持續努力」，強調重視選民心聲；另一方面，支持同性權益、票數領先的無黨籍候選人賽爾普斯則自行宣布勝選，並說「今晚的勝利，代表澳洲政府應該要回歸正直、正派」。

澳洲聯邦眾議院共150席，若補選結果真由賽爾普斯勝出，執政的自由黨將剩下75席，反對黨勞工黨為69席，無黨籍則佔6席，自由黨將失去過半席次優勢。