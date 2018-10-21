打高爾夫、吃午餐、進入自己家 美黑人做這些都被報案...

美國黑人動輒得咎，打高爾夫球、進入自己家、吃午餐、在學校打盹，都被白人報警處理。圖為今年4月星巴克報警逮捕黑人後，民眾上街抗議。（路透）

2018-10-21 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國黑人動輒得咎！近來白人濫打報案電話舉報無辜黑人的事件越來越多，包括之前喧騰一時的兩名黑人去星巴克等人時被逮捕，甚至連在公園烤肉、打高爾夫球、進入自己家、吃午餐、在學校打盹，全都被白人叫警察前來處理。

據《ABC》報導，今年4月12日，尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓森（Donte Robinson）到費城一間星巴克內沒有消費，坐在座位上等候要談商務的白人夥伴前來，結果就被經理報案並被警察逮捕。星巴克事後解雇經理，並將全美8000間店面關閉半天，為員工進行教育訓練。

而在聖路易斯諾德斯特龍服飾店，有3名年輕黑人去購買舞會服裝，結果被指控為入店行竊，即使他們已經花錢購買了，還是被報警處理，幸好經過解釋後警方查覺是誤會。此事傳開後，諾德斯特龍服飾總裁與3名少年和他們的父母見面並道歉。

另外，4月時賓夕法尼亞州高爾夫球場的經理，對一群黑人女子高爾夫球手感到不滿，報警宣稱她們打球速度太慢、不遵守球場規則，影響其他人的使用權利。

同樣在4月，一群黑人在加州奧克蘭的公園裡合法烤肉，白人女子舒爾特（Jennifer Schulte）看到後連忙報警，還宣稱在這個公園裡烤肉是違法的。

5月，耶魯大學黑人研究生西恩布拉（Lolade Siyonbola）在校園裡的公共區域休憩打盹，白人學生竟然叫來校園警察，警方在看了西恩布拉的身份證明之後，甚至還要跟著她到宿舍住所看著她打開房門，確認西恩布拉是學校研究生才離開。

7月，麻薩諸塞州史密斯學院的學生卡努特（Oumou Kanoute），在宿舍公共區域吃午餐時，竟然有白人校方職員覺得她不應該是在這裡的人，因此打電話報警。卡努特被警察檢驗身分後，難過地說：「我沒有做錯任何事，我沒有發出任何聲音或打擾任何人，只因為我是黑人...」

10月，黑人男子托爾斯（D'Arreion Toles）要回聖路易斯公寓大樓住處時，被白人女子攔下，質問他住在哪裡並要求看鑰匙，她甚至跟在托爾斯後面直到他進入住所。然而，托爾斯30分鐘後發現有警察在敲門，原來白人女子最後還是報案了。